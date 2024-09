La banda che picchiava e rapinava ragazzini in Valtrompia | Vittime terrorizzate Sette giovani arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Giravano per la, nel Bresciano, picchiando, rapinando e minacciando coetanei e. Era un gruppo organizzato, composto dadi età compresa tra 18 e 22 anni, quello che è stato arrestato in blocco dalla polizia di Brescia con l’accusa di rapina, estorsione, tentata estorsione, lesioni personali, porto di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Brescia, uno dei membri dellaè finito in carcere, un altro ai domiciliari e per cinque è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. “Paura di ritorsioni” Il gruppo muoveva tra Gardone Val Trompia, Villa Carcina, Sarezzo e altri paesini della. Leerano sempre coetanei o minorenni presi di mira e rapinati.