Juve-Napoli tutto ciò che c’è da sapere per la sfida di sabato all’Allianz

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo la vittoria contro il Cagliari, Antonio Conte, ha concesso ieri un po’ di meritato relax ai suoi. Ilguadagna il terzo successo consecutivo in Campionato, dopo la vittoria 4-0 contro la squadra di Nicola. Dopo l’iniziale insuccesso contro il Verona, è riuscito a creare solidità di squadra. Secondo in classifica con 9 punti, dopo l’Udinese (10). Per 24 ore dalle 20 di domenica alle 20 di ieri (circa), dopo il pareggio dell’Inter contro il Monza, ilè stato primo in classifica. Gli azzurri hanno guadagnato una lunghezza di vantaggio sia sui campioni d’Italia sia sullantus, prossima avversaria di una partita molto importante, in programmaalle 18Stadium. Vedremo cosa accadrà nella, unada non sottovalutare.