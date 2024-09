Juve il debutto di Thiago Motta in Champions | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) I bianconeri in campo alle 18.45 all’Allianz Stadium contro il Psv: ecco le scelte dell’allenatore in vista della sfida europea Dimenticare la brutta prestazione di Empoli e ritrovare il feeling con il gol smarrito come nelle prime due giornate. Questo il mantra dellantus diche questa sera inizierà il suo percorso europeo Questo articolo, ildiin: leè stato pubblicato prima Sportnews.eu.