Juve i CONVOCATI per il Psv | due ASSENZE pesanti per Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 settembre 2024) Lantus ha diramato la lista deiufficiali per la sfida al Psv. Tutti i dettagli in merito, allenatore dellantus, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della sfida in Champions League contro il Psv. Ancora assenti Conceicao e Milik. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Perin, Pinsoglio, Di GregorioDifensori: Bremer, Gatti, Danilo, Kalulu,