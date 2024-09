Io con i bambini in istituti diversi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) "Il mio figlio più grande ha iniziato la quinta alla primaria Bacone. La più piccola la prima, all’Istituto comprensivo Simona Giorgi in viale Brianza. Ho scelto una scuola diversa perché spero di avere più continuità: alla Bacone si sono susseguiti più dirigenti, senza contare che mio figlio ha avuto il secondo insegnante di ruolo solo in quarta elementare". A raccontare la sua esperienza è Elisa Lorenzini. E in queste giornate caratterizzate da uscite scaglionate? "La piccola, adesso, esce alle 12.30 e l’altro alle 16.30. Il problema si porrà quando usciranno entrambi allo stesso orario, da due scuole diverse. Per il più grande mi farò aiutare da altre famiglie e ci incroceremo a metà strada. Alla fine, si va avanti solo collaborando tra di noi". M.V.