Invia la tua foto del mare in autunno

(Di martedì 17 settembre 2024) Pisa, 17 settembre 2024 – Pochi giorni e sarà. Ultimi scorci d’estate e c’è chi ne approfitta per fare un bel bagno. Una immagine immortalata da Elena Pardini (per Valtriani) che mostra un uomo temerario immergersi neldavanti alle ghiaie di Marina di Pisa. Per qualcuno ilpiù bello è proprio quello di settembre anche se questo del 2024 è più freddo del solito. E allora proprio a loro e a chi ha ilnel cuore è dedicata questa iniziativa. “Scatta il tuoin” ela(in jpeg e risoluzione media) all’indirizzo di posta elettronica cronaca.pisa@lanazione.it con nome, cognome dell’autore e breve autorizzazione alla pubblicazione. Le più belle saranno pubblicate sul sito de La Nazione di Pisa. Le immagini devono avere come protagonista il, se ci sono soggetti ritratti l’autore deve avere il consenso della persona alla pubblicazione.