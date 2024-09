Inter Arnautovic non parte per Manchester | il motivo della sua assenza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Markononciperà allo scontro in Champions League traCity e. Ecco la ragionesua mancatacipazione alla sfida europea. L’– Non solo Federico Dimarco, anche Markosarà assente nella sfida traCity e. L’austriaco non si è allenato con i compagni a causafebbre e non volerà con la squadra per l’Inghilterra. Il calciatore classe 1989 sarebbe stato utile a gara in corso, considerando anche l’esigenza di far riposare almeno uno dei due attaccanti titolari in vistaprossima sfida di campionato. L’dicostringe attaccante agli straordinari, con l’chiamata al doppio confronto! IL DERBY – In questo contesto, per l’appunto, non bisogna dimenticare che il tecnico Simone Inzaghi dovrà ragionare tenendo anche conto del prossimo derby di Milano di domenica 22 settembre.