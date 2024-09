Inter a Malpensa e volo in direzione Manchester! Anche la dirigenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) L’in questi minuti è arrivata adove la squadra al completo prenderà ilin, in vista della sfida di domani contro ilCity. PARTENZA – L’avventura dell’nella nuova edizione della Champions League è ufficialmente iniziata. I nerazzurri sono pronti per affrontare la prima sfida del torneo più prestigioso d’Europa, in un esordio che si preannuncia particolarmente impegnativo contro ilCity, nella cornice dello Etihad Stadium. Da qualche minuto la squadra è arrivata all’aeroporto diper la partenza. Presenteil vicepresidente Javier Zanetti, così come Piero Ausilio e Dario Baccin. La squadra e lo staff tecnico, guidati da Simone Inzaghi, sono arrivati poco dopo, pronti a imbarcarsi sulche li condurrà in terra inglese.