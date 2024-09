Insulti e una sedia di ferro in faccia | il dibattito in tv tra i candidati sindaco finisce male

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 17 settembre 2024) Scene di certo poco edificanti, per usare un eufemismo, in diretta sulla tv pubblica. Durante untelevisivo tra iper la poltrona adi San Paolo, in Brasile, trasmesso domenica sera da "Tv Cultura", il candidato del Partito socialdemocratico José Luiz Datena ha chiuso