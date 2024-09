Instagram cambia tutto per gli adolescenti | nuovi limiti più protezioni e obbligo di controllo dei genitori per gli under 16

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di martedì 17 settembre 2024) Novità epocali per il social delle foto: restrizioni e tutele molto più severe per i minorenni, tutte obbligatorie e non modificabili senza un adulto. “Ma gli app store devono impegnarsi di più sulla verifica dell’età”, ci ha detto la vicepresidente Antigone Davis