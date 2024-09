Industria calzaturiera toscana crolla l' export

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Sembra ormai una crisi senza fine quella del settore calzaturiero toscano. Se, stando all’ultimo report realizzato dal Centro Studi ConfAccessori Moda per Assocalzaturifici, a livello nazionale l'è sceso del -8,5 per