Incidente a Bellusco moto si scontra con auto e finisce sotto un camion di passaggio | gravissimo 40enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)(Monza e Brianza) –nel pomeriggio di oggi, martedì 17 settembre, sulla Sp2 Monza-Trezzo, all'altezza di. L’allarme è scattato poco dopo le 17.30 a seguito di uno scontro tra un’e una. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultima, un uomo di 40 anni, sbalzatoin transito. Il giovaneciclista ha riportato traumi multipli ed è stato rinvenuto in arresto cardio-circolatorio e ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso in codice rosso all'ospedale di Vimercate. Il conducente del, un 48enne, non ha riportato traumi evidenti ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Vimercate. Sul posto un’medica e due ambulanze.