In Lombardia da ottobre vaccini per meningococco antipapilloma e anti dengue

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Dal prossimo mese di, laoffrirà gratuitamente ad alcune categorie il vaccinoB per gli adolescenti (nati dal 2012) e non vaccinati precedentemente in seguito all'offerta vaccinale per papillomavirus; quello contro la meningoencefalite da zecche per i minori