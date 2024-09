In arrivo contributi salvasfratti Scatta il via libera alle richieste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) In totale ci sono in gioco 150mila euro di fondi regionali,che potranno essere richiesti per la morosità incolpevole e per l’accesso alla nuova locazione in alloggi privati: aprono oggi, infatti, con la pubblicazione del bando emesso dall’Agenzia dell’Abitare dell’Alto Milanese, i termini per leche potranno essere presentate dai residenti in situazione di difficoltà negli undici Comuni del Legnanese.