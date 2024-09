Il premier inglese Starmer prende ripetizioni in Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Keirin missione per studiare il “casono”. Ilbritannico, eletto da poco, è venuto a Roma per capire come il governo sta gestendo l'emergenza immigrazione, attirato dai risultati ottenuti nell'ultimo anno, con gli sbarchi che si sono sensibilmente ridotti.appartiene a una nuova generazione laburista. Non ideologica, come la precedente, ma pragmatica. Non a caso, questo approccio ha riportato la sinistra al numero 10 di Downing Street dopo anni. E oravuole mantenere la promessa elettorale di ridurre l'immigrazione clandestina. Anche dialogando con leader di segno opposto, nonostante la sinistra, la nostra, accusi Giorgia Meloni di utilizzare “metodi disumani”. () Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'articolo integrale di Salvatore Dama