Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 17 settembre 2024) Sarà l'aria fresca o una particolare congiunzione astrale, ma uno dei luoghi in cuistate centrate più vittorienotaMillions non si trova in una grande metropoli, ma in una piccola cittadina irlandese con qualche migliaio di abitanti: Kinlough, vicino all'Ulster. Un