Il mondo va al contrario | il commento omofobo di Lino Giuliano viene giustificato da Enzo Bambolina dopo la squalifica del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 17 settembre 2024) Ieri sera è giunta l’ufficialità che in molti aspettavano:è statoto dal. La decisione è arrivatagiorni di discussioni scatenate per unrivolto al tiktokercommenta ladidal, ex volto di Temptation Island, si è "Ilva al: ildi” daladel" L'articolo Ilva al: ildi” daladelproda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.