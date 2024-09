Il Manifesto su rischio cardiovascolare residuo e cure a valore aggiunto

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in Italia con oltre 217 mila decessi l’anno e contribuiscono in modo determinante alla disabilità. Sono caratterizzate da disordini cardiaci e vascolari che includono la malattia coronarica, cerebrovascolare, vascolare periferica e altre forme di cardiopatia ischemica cronica. Secondo le ultime stime del Global Burden of Disease, in Italia circa 9,6 milioni di individui sono affetti da malattie cardiovascolari (CVD), con 800 mila nuove diagnosi annuali e oltre 670 mila ricoveri ospedalieri imputabili a queste patologie.Nonostante l’elevato tasso di mortalità, l’identificazione e la prevenzione dei fattori dipossono ridurre significativamente l’insorgenza e la progressione delle malattie cardiovascolari.