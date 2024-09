Il Gemelli è il miglior ospedale italiano per Ginecologia e Ostetricia Gastroenterologia e Pneumologia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – Dopo essersi confermato al primo posto tra ii ospedali italiani, per il quarto anno consecutivo, nella classifica World’s Best Hospitals di Newsweek, Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS aggiunge altre medaglie d’eccellenza al suo palmarès per specialità, nel ranking dei World’s Best Specialized Hospitals 2025, appena pubblicato. Anche quest’anno, ilsi conferma primo in Italia per le specialità(quest’anno balzata al quarto posto della classifica mondiale, dopo aver esordito lo scorso anno al settimo posto),(che consolida la sua posizione all’ottavo posto nel mondo) e. Sia lache ladel, secondo questa classifica, sono inoltre prime tra i Paesi dell’Unione Europea.