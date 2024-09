Il dono del circolo La Piola al gruppo ’Le amiche del Core’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Donati 13.000 euro dalLadi Levizzano di Baiso a "Ledel CORE", che fanno parte dell’Associazione Lodini, per il progetto Sentimag della chirurgia senologica di Reggio. "La cifra donata – precisa il presidente delMattia Marzani – è l’incasso della giornata che per il secondo anno abbiamo dedicato al nostro grande amico Claudio Palladini. Purtroppo è scomparso qualche anno fa di tumore, volevamo fare qualcosa per ricordarlo: Claudio amava i cavalli per cui abbiamo organizzato un giro con cavalli e cavalieri, concluso con un pranzo insieme. Poi vari giochi, lotteria e un piccolo intrattenimento". Ilvanta l’aggregazione di tanti volontari giovani. Il sindaco Fabio Spezzani: "L’impegno dei tantissimi volontari delLa, mossi da passione e generosità, prevale e consente di raggiunge gli obiettivi".