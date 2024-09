Il caso non esiste perché è stato affondato | Bayesian la rivelazione di Sgarbi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Vittorioospite a Quarta Repubblica torna a parlare di due naufragi che hanno colpito e non poco l'opinione pubblica. Il primo, qualche tempo fa su lago Maggiore, il secondo, più recente, davanti a Porticello, nei pressi di Palermo, con l'affondamento del mega yacht. Il critico d'arte non ha dubbi e di fatto mette nel mirino le ricostruzioni che la cronaca ha fatto di quanto accaduto. E lasciando lo studio un po' perplesso afferma: "Ilnon. La barca sul Lago Maggiore qualcuno l'ha fatta affondarequando mai affonda una barca sul lago? E così il, forse qui c'è il qualcuno che voleva far fuori il proprietario. E'stata fatta affondare". Sulla vicenda è intervenuta anche la giornalista Alessandra Aviero: "Forse qualcosa capiremo dalle telecamere di sorveglianza, come si è mosso l'equipaggio e se il portellone era aperto e chiuso".