I giorni dell’Appia Oltre l’Unesco eventi diffusi a Minturno Gaeta Fondi Terracina Cisterna e Norma

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 17 settembre 2024) LATINA – La Provincia di Latina annuncia i “I”, un programma ricco didal 20 al 22 Settembre per promuovere i siti pontini lungo la Via Appia. L’iniziativa multicentrica voluta dall’Ente di Via Costa si inserisce nella programmazione portata avanti dalla Cabina di Regia “Via Appia. Regina Viarum”, nata L'articolo “I”,Temporeale Quotidiano.