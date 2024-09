Harry e i 40 anni foto auguri compleanno tagliata per escludere Meghan?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Londra, 17 set. (Adnkronos) – Lapubblicata domenica su X dalla Famiglia Reale britca per il 40esimodiè stata, ma non per. Lo ha chiarito Buckingham Palace, dopo che utenti online hanno notato che nell’immagine originale, scattata quandoera ancora un membro attivo della famiglia reale, era presente anche sua moglie, la duchessa del Sussex. Ladi, postata sul social con la scritta ‘al duca di Sussex per un felicissimo 40esimo’, è stata ricevuta dal Palazzo così come è stata pubblicata, già. Laoriginale, dalla quale è stato ‘decontestualizzato’e che mostra il secondogenito di Carlo sorridente, fu scattata durante il primo viaggio della coppia appena sposata all’estero, a Dublino nel 2018. Nell’immagine, sono presenti, assieme ai neosposi, altre tre persone.