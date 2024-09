Gruppo musicale La Fiorita in concerto al PalaEventi di Mazzé

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) In concomitanza dei festeggiamenti della festa di San Francesco (Tonengo), domenica 6 ottobre 2024 alle ore 21.00 presso ilche si trova sulla Strada Provinciale per Mazzè (To), si svolgerà ildelLa. Ilcomprende strumenti a fiato, archi e