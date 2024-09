Graziani certo | L’Inter può farci sognare in Europa! Ha 4 elementi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024)ritienela squadra italiana migliore in ambito europeo. L’ex giocatore ha tante aspettative sulla Beneamata. LA MIGLIORE – In collegamento su Radio Sportiva, Francesco ‘Ciccio’ponecome squadra italiana di cartello in: «può arrivare in fondo. Nonostante i pari di Monza e Genova, rimane la squadra più competitiva e forte. Ci può farein. Per carattere, personalità, esperienza e alternative secondo me è quella che può arrivare il più lontano possibile. Spero che in queste competizioni ci siano delle belle sorprese da parte delle squadre italiane. Tifiamo per tutte con la speranza che ci regalino grandi emozioni, come lo scorso anno l’Atalanta (con l’League, ndr)».