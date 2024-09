GRANDE FRATELLO BATTE LA FICTION DI RAI1 CANALE 5 FESTEGGIA | È UNA PEPITA D’ORO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 17 settembre 2024) Ieri sera su5, esordio vincente per “”: 2.510.000 spettatori con il 21.28% di share (che sale al 23.65% di share sul pubblico attivo). Nel periodo di sovrapposizione – annuncia una nota ufficiale Mediaset – la prima puntata del reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, supera il diretto concorrente con 3.131.000 spettatori e il 19.2% di share. Nel corso della serata, la trasmissione ha raggiunto picchi del 35.43% di share e 3.728.000 spettatori. Benissimo anche sul pubblico giovane: 28.1% di share sul target 15-34 anni. #è stato l’argomento più discusso in Italia. Giancarlo Scheri, direttore di5: «Esattamente 25 anni fa, il 16 settembre 1999 andava in onda in Olanda la prima puntata di “”. E ieri sera, 16 settembre 2024, è tornato, con successo, protagonista della prima serata di5.