Governo | Lollobrigida ‘io isolato? Neanche un pò’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set (Adnkronos) –? “un po?! E aggiungo che per essere un ministrole cose non mi vanno male: al prossimo G7 agricoltura a Siracusa parteciperanno quasi tutti i ministri di questoe gli assenti lo saranno per impegni istituzionali precedentemente fissati. Il Presidente Giorgia Meloni sarà presente all?apertura”. Lo dice Francescoal ‘Giornale’. “Viene messo in atto questo sofismo: ‘è diventato ministro perché cognato di Ora che non è più cognato, non è più ministro’. Invece è corretto questo sillogismo: ‘è ministro perché vanta quarant?anni di politica alle spalle ed è uno dei pochi in Italia ad avere ricoperto quasi tutti i ruoli nelle istituzioni, raccogliendo voti e preferenze.