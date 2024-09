Gialappa’s Night nelle notti di Champions su Tv8

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 17 settembre 2024) La nuovaLeague, al via oggi, sta per debuttare anche su Tv8, che in questa stagione rinnova il suo mercoledì sera, che sarà dedicato all’ex Coppa dei Campioni e all’arrivo dellaBand.a mezzanotte: nel cast anche Max Giusti Ad ogni mercoledì di, a mezzanotte su Tv8 ci sarà, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci che tornano al loro ‘primo amore’ con l’irriverenza e la goliardia applicate al calcio (da qui, d’altronde, nasce il titolo Mai dire Gol). Nel cast Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis, in un’imitazione già proposta in GialappaShow, lo show di prima serata che tornerà con una nuova edizione ad ottobre. Tv8Il canale in chiaro di Sky trasmetterà ad ogni giornata di, al mercoledì alle 21, un top match tra squadre straniere.