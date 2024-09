Fugge all' alt della polizia e colpisce un agente | arrestato 16enne

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Un sedicenne con precedenti per droga è statoa Catania dalla squadra volantiquestura per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il giovane, fermato mentre circolava senza casco su uno scooter in via Acquicella, ha ignorato l'alte ha tentato di