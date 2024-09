Fuga di personale sanitario al Maggiore di Parma

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Segretario Generale della UIL-FPL Ambra Biagio lancia l’allarme circa la situazione di forte crisi professionale in cui naviga l’Azienda Ospedaliera Universitaria di. "Continua ad imperversare il fenomeno delle fughe di professionisti (medici, infermieri, ecc.) per via delle difficili