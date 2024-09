Frosinone Omicidio Willy Monteiro Duarte depositate le motivazioni della Cassazione

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 17 settembre 2024)– ”Deve prendersi atto, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, che questa statuizione si rivela affetta da motivazione viziata per contraddittorietà interna e per sua strutturale carenza rispetto all’esigenza di fornire una giustificazione puntuale e adeguata delle conclusioni raggiunte in senso difforme rispetto a quelle a cui era approdata la Corte di assise’’. L'articololeTemporeale Quotidiano.