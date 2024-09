Fratelli d’Italia nella notte imbrattati i manifesti elettorali di Tagliaferri

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di martedì 17 settembre 2024) «Attendiamo che il Pd e il centrosinistra condannino l'aggressione al presidente del Consiglio e alla libertà di espressione. Non è più tollerabile questa doppia morale». Così Giancarlo, consigliere regionale di Fdi eletto in provincia di Piacenza e ricandidato per le prossime