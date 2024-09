Formazioni ufficiali Real Madrid-Stoccarda Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Ledi, partita valida per la prima giornata della. Deve ancora fare i conti con diversi infortuni Carlo Ancelotti in questo inizio di stagione. Dopo Alaba, Camavinga e Ceballos, lo scorso fine settimana si è fermato anche Brahim Diaz. Davanti, però, non ci sono problemi: Rodrygo, Mbappe e Vinicius sono tutti pronti a giocar dal primo minuto. Ecco le scelte dei due allenatori: in attesa: in attesaSportFace.