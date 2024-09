Forino 47enne accusato di peculato ai danni del Comune | assolto

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Nel 2018 i dipendenti deldiavevano rilevato delle incongruenze nella contabilità del servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2017/2018; in particolare, i funzionari notarono che le ricevute di pagamento presentate dai genitori degli alunni non corrispondevano agli