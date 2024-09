Fondi Il Comune aderisce all’iniziativa I Giorni dell’Appia il programma in città

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 17 settembre 2024)-Nell’ambito delle celebrazioni per il riconoscimento della Via Appia come 60° sito Unesco, ildisi uniscepromossa dall’Amministrazione Provinciale di Latina, “I”. Questo evento di grande rilevanza culturale mira a valorizzare il patrimonio storico-archeologico del territorio legato alla “Regina Viarum”, la via Appia, la più antica e celebre L'articolo/ Il“I”, ilinTemporeale Quotidiano.