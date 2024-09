Fluminense-Atletico Mineiro Copa Libertadores 19-09-2024 ore 00 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 17 settembre 2024) Al Maracana di Rio de Janeiro per l’andata dei Quarti di Finale della, si affrontano, entrambe piuttosto deludenti nel Brasileirao. La vincente di questa doppia sfida troverà in semifinale chi prevarrà tra River Plate e Colo Colo. Il Tricolor Carioca negli Ottavi di Finale ha eliminato in un altro InfoBetting: Scommesse Sportive e