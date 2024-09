Fitto | onorato per l' incarico europeo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 19.25 "Sonodell'ricevuto da Ursula von der Leyen, e la ringrazio per la stima e la fiducia che mi ha voluto dimostrare con questa scelta". E' quanto scrive in una nota Raffaele, proposto come vicepresidente esecutivo della Commissione europea. "Questa decisione rappresenta un grande riconoscimento per l'Italia, Paese fondatore da sempre in prima fila nel processo d'integrazione europea", aggiunge