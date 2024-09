Fitto commissario Ue | tanto fumo e poco arrosto per l' Italia ma un successo per Meloni

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 17 settembre 2024) Per la maggioranza è "la conferma della centralità assunta dall'" in Europa con il governo di Giorgia. Per l'opposizione è un "distintivo da sfoggiare" con delle deleghe, quelle alla politica di coesione e ai Pnrr, che "nel precedente mandato di Ursula Von der Leyen erano state