Fine vita | soluzione compromesso testo in Aula Senato ‘ove conclusa trattazione commissioni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – Sarà mantenuto il calendario d’che oggi indiscute il ddl 104, che introduce ‘disposizioni in materia di morte medicalmente assistita’.al centro della discussione politica, che vede maggioranza e opposizione confrontarsi sul tema del ‘’. Al termine della capigruppo di Palazzo Madama, l’intesa raggiunta tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, prevede che sia utilizzata la formula delinlain Commissione’. Da parte delle forze di maggioranza viene chiesto maggiore dibattito, passando anche per una serie di audizioni in Commissione. Le forze di opposizione, a partire dal Pd, chiedono invece di accelerare per “una legge attesa da milioni di italiani”, come detto dal presidente deiri del Pd, Francesco Boccia.