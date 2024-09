Festa delle Offerte Prime | data e promozioni disponibili

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 17 settembre 2024) Amazon annuncia lal’8 e il 9 ottobre, per inaugurare la stagione dello shopping natalizio con grandi risparmi. Nel corso dell’evento, che inizierà l’8 ottobre, un minuto dopo la mezzanotte, i clientipotranno cominciare in anticipo il loro shopping per la stagione