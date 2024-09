Ferzan Özpetek | Sto con Simone da ventitré anni ma la parola marito non mi piace Mi innamoro spesso di altri uomini e di altre donne fa parte della mia passionalità

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 17 settembre 2024) Il regista turco «più italiano e romano di tutti i registi italiani e romani» si racconta in esclusiva e in un dialogo insieme lieve e intenso spiega il senso dell’amore che per lui si estende a ogni dimensionevita: dall’uomo che ha sposato, agli ex, al fratello che ha perso, allee attrici che lo fanno sentire cresciuto