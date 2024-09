Falsi messaggi a nome dell’Asl | Occhio alle truffe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Pisa, 17 settembre 2024 - Attenti agli Sms truffa. A lanciare l'allarme è l'Azienda Usl Toscana nord ovest che informa che alcuni dipendenti hanno segnalato di aver ricevuto sui propri telefonini uno Sms in cui, adi fantomatici “uffici USI” si invita a chiamare il numero 893 893 1015. Ma questo recapito telefonico non appartiene all'Azienda Usl Toscana nord ovest e potrebbe invece trattarsi dinumeri truffa attivati per sottrarre denaro a coloro che, malauguratamente, dovessero contattarli. L'Asl, spiega una nota, provvederà a denunciare quanto accaduto e invita tutti i cittadini che dovessero ricevere similia segnalarlo immediatamenteforze dell'ordine.