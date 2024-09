Faenza si prepara per affrontare il maltempo | si posizionano le idrovore presidiati i ponti

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Nel Ravennate si lavora per contenere eventuali danni che potrebbe causare l'ondata diche sta attraversando in queste ore la Romagna e che insisterĂ ancora piĂą pesantemente nella giornata di mercoledì. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo 'arancione' per criticitĂ