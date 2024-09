F1 a Baku Perez più forte di Verstappen | C’è un motivo preciso | La spiegazione

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Helmut Marko analizza la gara corsa al GP d’Azerbaijan e fa sapere perché persino il messicano è andato meglio del campione del mondo in carica. Anche il GP d’Azerbaijan si è chiuso senza vittoria per la Red Bull, che ormai manca il successo da tre mesi. L’ultimo sorriso per le “Lattine” era arrivato al termine Questo articolo F1, apiùdi: “C’è un” Laè stato pubblicato prima Sportnews.eu.