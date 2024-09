Energia NatPower | Progetti di infrastrutture per rinnovabili in 5 Paesi del mondo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 17 settembre 2024) Intervista al ceo e founder Fabrizio Zago "Le direttive dell'Unione Europea rappresentano una chiara chiamata all'azione per tutte le aziende del settore energetico., come sviluppatore indipendente didiper la creazione dipulita, che supporta imprese, utility e investitori a livello globale, si posiziona come un acceleratore cruciale di questa transizione.