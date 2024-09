E’ morto Beppe Menegatti Originario di Firenze era il marito di Carla Fracci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – Lutto nel mondo dello spettacolo e della cultura. Èall'età di 95 anni, regista teatrale edi. Era ricoverato da qualche giorno in ospedale a Roma, dove le sue condizioni si sono aggravate. Accanto a lui il figlio Francesco. Nato ail 6 settembre del 1929, a metà degli anni Cinquanta venne chiamato da Luchino Visconti come assistente alla regia. Collaborò in carriera con Eduardo De Filippo e con Vittorio De Sica. Curò la regia di opere, balletti e pièce teatrali di importanti autori. Lavorò per tantissimi spettacoli della moglie, sposata nel 1964 e dalla quale ebbe un figlio, Francesco appunto, nato nel 1969. La coppia è rimasta insieme fino al 2021, anno in cui la ballerina morì.