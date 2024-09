È morto Alessio Facchini storico direttore di Calciopiù

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Firenze, 17 settembre 2024 – Calcio toscano in lutto per la morte di. Nato a Calenzano avrebbe compiuto 67 anni tra pochi mesi, da tempo era affetto da malattia. Giornalista eda oltre 30 anni del settimanale “”,era un punto di riferimento del settore anche e soprattutto per gli aspiranti giornalisti sportivi. In molti infatti si sono approcciati al mestiere scrivendo i primi articoli per questa testata di settore fondata dallo stesso. Molti i ricordi dedicati altra i quali quello “dei suoi ragazzi” della redazione di: “La notizia che non avremmo mai voluto ricevere e raccontare. Oggi è un giorno tristissimo pere per tutto il calcio dilettantistico toscano: se n'è andatodel nostro settimanale.