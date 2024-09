È di Supersano una delle grandi speranze salentine del volley

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 17 settembre 2024) Appena 13 chilometri. È questa la breve distanza che Agnese De Giuseppe dovrà compiere per uno dei passi più importanti della sua breve ma significativa carriera. Originaria di, giovanissima, la giocatrice ha scelto infatti unarealtà più importanti in ambito pallavolistico per