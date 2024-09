Durante la gravidanza il cervello della madre cambia forma e funziona diversamente | lo studio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 17 settembre 2024) Una recente ricerca presentata dall'UniversitàCalifornia ha fotografato la metamorfosi delmaternola, il quale riduce la materia grigia ma affina molte funzioni deputate all'accudimento e alla connessione emotiva con il nascituro. Per gli esperti questopotrebbe essere il punto di partenza per comprendere meglio alcune condizioni che interessano le madri, come la depressione post partum.