Disposta la riesumazione e l' autopsia sui corpi di Amedeo Matacena e della madre indagata l' ultima moglie

(Di martedì 17 settembre 2024) AGI- Saranno riesumate le salme diMatacena, ex parlamentare di Forza Italia, morto il 16 settembre 2022 mentre era latitante a Dubai, e, Raffaella De Carolis, anche lei deceduta nella città degli Emirati Arabi Uniti il 18 giugno dello stesso anno. Lo ha disposto, secondo quanto scrive oggi la Gazzetta del Sud, la procuraRepubblica di Reggio Calabria. Matacena si era rifugiato a Dubai dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa inflittagli nella città calabrese dello Stretto nell'ambito del processo "Olimpia". L'inchiestaprocura reggina punta a fare luce sul decesso dei due.